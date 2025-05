Convocazioni in Nazionale | Spalletti riparte da Orsolini Acerbi e Zappacosta Prima volta per Diego Coppola

Luciano Spalletti ha svelato i 27 convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026, segnando il ritorno di giocatori come Orsolini, Acerbi e Zappacosta, mentre presenta la novità di Diego Coppola in difesa. La lista riflette un mix di esperienza e freschezza, con l'obiettivo di preparare al meglio la nazionale italiana per le sfide future.

L'Italia si prepara alle qualificazioni per il Mondiale 2026. Tra i convocati in nazionale di Spalletti: ritorni illustri e una novità assoluta in difesa. Le scelte di Spalletti: novità e ritorni eccellenti. Con lo sguardo rivolto al Mondiale 2026, Luciano Spalletti ha annunciato la lista dei 27 convocati della nazionale italiana per le sfide contro Norvegia (6 giugno) e Moldavia (9 giugno). Un mix tra certezze, ritorni importanti e una scommessa difensiva tutta da scoprire. Prima convocazione per Diego Coppola. La grande novità è Diego Coppola, giovane centrale dell'Hellas Verona. Dopo la trafila nelle giovanili e la Under 21, il classe 2003 guadagna la fiducia del ct per la Nazionale maggiore...

