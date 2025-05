Convocato in procura Liliana Resinovich la notizia su Claudio Sterpin arrivata poco fa

La misteriosa vicenda della morte di Liliana Resinovich continua a suscitare interesse e polemiche. Oggi, nuovi sviluppi: Claudio Sterpin è stato convocato in procura. Liliana, 63 anni, era scomparsa da Trieste nel dicembre 2021, e il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva, alimentando interrogativi e speculazioni su quanto accaduto.

La vicenda della morte di Liliana Resinovich continua a mantenere alta l’attenzione della magistratura e dell’opinione pubblica. La donna, 63 anni, era scomparsa da Trieste nel dicembre del 2021. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo senza vita fu ritrovato il 5 gennaio 2022 in un’area boschiva adiacente all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L’iniziale ipotesi del suicidio, avanzata in un primo momento, è stata progressivamente smontata da una lunga serie di indagini e accertamenti medico-legali. >> “Prove pesanti”. Pierina Paganelli, il tribunale ha deciso: perché Louis Dassilva resta in carcere... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it