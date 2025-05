Convocati Polonia c’è la scelta su Zielinski e Zalewski per le qualificazioni Mondiali | la lista ufficiale

La Polonia ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con particolare attenzione alle scelte di Zielinski e Zalewski dell'Inter. La selezione mira a formare una squadra competitiva, pronta a affrontare le sfide in arrivo. Scopriamo insieme i dettagli e i nomi dei portieri e dei giocatori scelti per questa importante tornata di qualificazione.

La lista dei convocati ufficiali della Polonia per i prossimo impegni di qualificazioni Mondiali, con la scelta su Zielinski e Zalewski. La Polonia ha ufficializzato i convocati verso il Mondiale 2026, con la scelta su Zielinski e Zalewski dell’ Inter. Portieri Marcin Bulka (OGC Nizza) Mateusz Kochalski (Karabakh Agdam) Bartosz Mrozek (Lech Pozna?)?ukasz Skorupski (Bologna FC) Difensori: Jan Bednarek (Southampton FC) Bartosz Bereszynski (UC Sampdoria) Matty Cash (Aston Villa FC) Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) Jakub Kiwior (Arsenal FC) Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Bia?ystok) Sebastian Walukiewicz (Torino FC) Mateusz Wieteska (PAOK FC) Centrocampisti: Mateusz Bogusz (CD Cruz Azul) Przemys?aw Frankowski (Galatasaray SK) Kamil Grosicki (Pogon Szczecin)* Jakub Kami?ski (VfL Wolfsburg) Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam) Maximillian Oyedele (Legia Varsavia) Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad) Oskar Repka (GKS Katowice) Bartosz Slisz (Atlanta United) Sebastian Szyma?ski (Fenerbahce SK) Nicola Zalewski (Inter) Piotr Zieli?ski (Inter) Attaccanti: Adam Buksa (FC Midtjylland) Krzysztof Pi?tek (Istanbul Basaksehir) Karol?widerski (Panathinaikos AO) Internews24... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Polonia, c’è la scelta su Zielinski e Zalewski per le qualificazioni Mondiali: la lista ufficiale

