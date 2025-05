Convivenza difficile con i ragazzi Un quartiere in ostaggio

Nel cuore di un quartiere vivace, la convivenza tra residenti e gioventù sembra diventata insostenibile. Segnalazioni frequenti lamentano comportamenti problematici da parte di ragazzi, spesso minorenni, che si radunano tra via Songia e via dei Vivai. L'uso di stupefacenti, la sporcizia e le provocazioni stanno trasformando la vita quotidiana in una lotta per il decoro e la tranquillità, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere della comunità.

Segnalazioni continue dei residenti, infastiditi dai quotidiani problemi causati dai giovani, molti dei quali ragazzi minorenni che frequentano le scuole della zona, che si riuniscono al pomeriggio e alla sera nella zona tra via Songia e via dei Vivai. Uso di stupefacenti, sporcizia, provocazioni ai passanti, sono i motivi che spingono chi vive nei palazzi che circondano i punti di ritrovo, a chiedere periodicamente aiuto ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. Domenica sera, come già avvenuto anche nelle scorse settimane, i militari hanno organizzato un controllo, facendo intervenire anche i cani antidroga dell'unità cinofila di Casatenovo...

