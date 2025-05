Convegno a Roma Dispersione scolastica e povertà educativa | il 28 maggio docenti esonerati dal servizio

Il 28 maggio, a Roma, si terrà un convegno nazionale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio ACAP APS, intitolato “Dispersione scolastica e povertà educativa. Buone pratiche e proposte. Il Programma W LA SCUOLA!”. Destinato a docenti di ogni ordine e grado, l'evento mira a discutere soluzioni per contrastare l’abbandono scolastico e promuovere un'educazione inclusiva.

La Comunità di Sant'Egidio ACAP APS ha organizzato un convegno nazionale dal titolo "Dispersione scolastica e povertà educativa. Buone pratiche e proposte. Il Programma W LA SCUOLA!", rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. L'iniziativa si propone di affrontare le tematiche legate all'abbandono scolastico e alla povertà educativa.

