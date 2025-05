Contrordine le farine di insetti non sono così sostenibili come sembrava

Le farine di insetti, inizialmente promesse come soluzione sostenibile per la produzione alimentare, potrebbero non essere così ecologiche come si pensava. Secondo un articolo de The Times, l'allerta è chiara: è il momento di riconsiderare l'uso degli hamburger a base di insetti, poiché le alternative proteiche animali potrebbero avere un impatto ambientale meno favorevole di quanto previsto.

L'inglese The Times lancia l'allarme: bloccate l'hamburger di insetti. Le farine proteiche a base animale non sarebbero infatti così sostenibili come sembrava... 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Contrordine, le farine di insetti non sono così sostenibili come sembrava

