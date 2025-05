Controlli su caporalato lavoro nero sicurezza | sospese 6 aziende Sanzioni per 169mila euro

Tra il 19 e il 23 maggio, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha condotto controlli su 18 aziende di Lecce e provincia, mirati a combattere il lavoro sommerso e il caporalato. L'operazione ha portato alla sospensione di 6 aziende e sanzioni totali per 169mila euro, evidenziando l'impegno delle autorità nel garantire sicurezza e legalità nel mercato del lavoro.

LECCE - Controlli a tappeto contro il lavoro sommerso e il caporalato hanno interessato Lecce e la sua provincia tra il 19 e il 23 maggio. L’attività , pianificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ha riguardato 18 aziende attive in diversi settori, tra cui edilizia, commercio e... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Controlli su caporalato, lavoro nero, sicurezza: sospese 6 aziende. Sanzioni per 169mila euro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bracciante ferito e lasciato davanti all'ospedale, Coldiretti: Più controlli contro il caporalato; Caporalato e lavoro nero, Flai Cgil Foggia in sit in. Maggiori controlli nelle aziende soprattutto agricole; Caporalato, la Flai CGIL: La legge per contrastarlo c'è ma resta inapplicata; La Cgil torna in piazza contro il caporalato: Situazione insostenibile in Capitanata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Controlli su caporalato, lavoro nero, sicurezza: sospese 6 aziende. Sanzioni per 169mila euro - Operazione congiunta di Ispettorato del lavoro, carabinieri del Nil e Arma territoriale che dal 19 al 23 maggio hanno ispezionato 18 imprese. Sono 14 le persone denunciate ... 🔗Riporta lecceprima.it

Lavoro sommerso e caporalato, controlli a tappeto nel Leccese tra edilizia e ristorazione: 14 denunce - LECCE - Militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, e personale del Nucleo operativo del Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Napoli e della Direzione territoriale del Lavor ... 🔗Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavoro nero e caporalato, 14 denunce in un'operazione dei carabinieri - Sospese sei attività. Le violazioni accertate riguardano principalmente l'inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza per i lavoratori ... 🔗Riporta rainews.it

Reteveneta - Caporalato, lavoro nero, sicurezza: aumentano controlli e sanzioni - (15-01-2025)