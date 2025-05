Controlli straordinari a Zafferana sanzioni stradali per 3 mila euro agli indisciplinati

Negli ultimi giorni, un'operazione congiunta degli agenti della questura di Catania ha portato a controlli straordinari a Zafferana Etnea, culminati in sanzioni stradali per un totale di 3 mila euro. L'intervento ha visto coinvolti il personale del commissariato di Acireale e tre equipaggi del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", mirati a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio.

Nei giorni scorsi gli agenti della questura di Catania hanno eseguito un controllo straordinario nel territorio di Zafferana Etnea. In azione il personale del commissariato di Acireale, con il supporto di tre equipaggi del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", insieme agli agenti della...

