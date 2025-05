Controlli nel Reggino lavoro nero e cantieri insicuri | raffica di multe e sospensioni

Nei sette giorni di controlli intensificati dal 19 al 25 maggio, l'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria ha messo nel mirino il lavoro nero e le condizioni di sicurezza nei cantieri. Le ispezioni hanno coinvolto varie attività economiche, dalle aziende agricole ai locali pubblici, portando a una serie di multe e sospensioni per violazioni riscontrate. Una segnalazione allarmante sulla necessità di garantire legalità e sicurezza nel settore.

Sette giorni di controlli serrati, dal 19 al 25 maggio, hanno visto il personale dell’Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria passare al setaccio diverse attività economiche della provincia. Dai locali pubblici alle aziende agricole, dai cantieri edili fino a una ditta specializzata in... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Controlli nel Reggino, lavoro nero e cantieri insicuri: raffica di multe e sospensioni

