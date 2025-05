controlli al casermone arrestato un pluripregiudicato che era evaso dai domiciliari

Recentemente, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantasettenne frusinate, noto pluripregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo, coinvolto in attività di spaccio e reati contro il patrimonio, è stato rintracciato nei pressi del "Casermone" durante un'operazione di controllo mirata nella zona, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità locale.

