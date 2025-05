Controlli a tappeto nei locali notturni della Toscana | pioggia di multe da Guardia di Finanza e Siae

A Firenze, la Guardia di Finanza e la SIAE hanno intensificato i controlli nei locali notturni della Toscana, avviando un'importante operazione contro le irregolarità nel settore dell'intrattenimento. Questa iniziativa mira a garantire il rispetto delle normative, con una pioggia di multe in arrivo per i trasgressori, segnando un giro di vite significativo per migliorare la legalità e la sicurezza nel divertimento notturno.

FIRENZE – Giro di vite contro le irregolarità nei locali notturni della Toscana Il Comando regionale toscana della Guardia di Finanza e la direzione regionale della Siae di Firenze hanno avviato un piano di interventi, eseguiti in forma congiunta, nei confronti di soggetti del settore dell’intrattenimento. I controlli sono stati mirati alla verifica dell’emissione dei biglietti d’ingresso, del rilascio dei documenti fiscali per le consumazioni al bar, nonche? del regolare impiego dei lavoratori dipendenti. Sono state, cosi?, interessate tutte le province toscane, ciascuna delle quali, specialmente negli orari notturni, ospita locali di intrattenimento quali discoteche, piano bar, night club, sexy disco e simili... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Controlli a tappeto nei locali notturni della Toscana: pioggia di multe da Guardia di Finanza e Siae; BASSANO DEL GRAPPA | CONTROLLI A TAPPETO IN CENTRO, FINCO: «A QUESTO SERVE LA POLIZIA LOCALE»; Weekend di ferro: coltelli, machete e violazioni. Maremma nel mirino dei carabinieri; Musica ad alto volume e alcol, 150 multe a Roma per mala movida. 🔗Cosa riportano altre fonti

Controlli a tappeto nei locali notturni della Toscana: pioggia di multe da Guardia di Finanza e Siae - FIRENZE - Giro di vite contro le irregolarità nei locali notturni della Toscana Il Comando regionale toscana della Guardia di Finanza e la direzione regionale della Siae di Firenze hanno avviato un pi ... 🔗Segnala msn.com

Controlli nei locali notturni toscani: scoperte gravi irregolarità su lavoro, fisco e sicurezza - Nei primi mesi del 2025, la Guardia di Finanza della Toscana e la Direzione Regionale della SIAE di Firenze hanno portato avanti un piano di controlli ... 🔗Si legge su gonews.it

Sequestrato un bar a Rozzano, controlli a tappeto e irregolarità in diversi locali notturni - Controlli congiunti a tappeto in alcuni esercizi pubblici nei comuni di Milano e Rozzano da parte della Polizia di Stato, in coordinamento con la Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, i Vigili del Fuoco ... 🔗Come scrive ticinonotizie.it

A Isernia controlli a tappeto nei locali notturni e sulle strade per i Carabinie...