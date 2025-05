Controlli a Librino | cavallo tenuto in condizioni irregolari multe per il gestore

La Polizia di Stato ha recentemente condotto controlli a Librino, quartiere di Catania, scoprendo una stalla abusiva in condizioni irregolari. Durante l'operazione è emerso il maltrattamento di un cavallo, portando all'emissione di multe per il gestore. Questo intervento si inserisce nel quadro delle iniziative per garantire il benessere animale e combattere situazioni di sfruttamento nel settore.

Continuano i controlli della Polizia di Stato a tutela del benessere animale, con un nuovo intervento avvenuto nei giorni scorsi a Librino, quartiere di Catania, dove è stata individuata una stalla abusiva in cui veniva detenuto un cavallo in condizioni non idonee. L'azione è scattata a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, che hanno portato gli agenti della Squadra a Cavallo dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ad effettuare un sopralluogo presso l'area segnalata. Accertamenti e sanzioni per il gestore...

Approfondimenti da altre fonti

