Contro lo scambio politico-mafioso un fenomeno diffuso nelle amministrazioni comunali

In occasione della Giornata nazionale della legalità, il circolo del Partito Democratico di Carovigno ha promosso un convegno dal titolo “Il mio voto non è in vendita”. L’evento, svoltosi presso l’auditorium della chiesa del Soccorso, mira a sensibilizzare la comunità sul pericoloso fenomeno dello scambio politicomafioso nelle amministrazioni comunali, sottolineando l'importanza di un voto libero e consapevole.

CAROVIGNO - In occasione della Giornata nazionale della legalità di venerdì 23 maggio, il circolo del Partito Democratico di Carovigno ha organizzato un convegno dal titolo "Il mio voto non è in vendita", presso l'auditorium della chiesa del Soccorso, per sensibilizzare la cittadinanza sul voto...

