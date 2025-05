Contrasto all' uso di alcol e droga alla guida accordo tra i Corpi di polizia locale

La sicurezza stradale nel territorio di Bondeno si rafforza grazie a una nuova convenzione tra i corpi di polizia locale dell'Alto Ferrarese e di Cento. Il Consiglio comunale ha approvato un accordo strategico volto a contrastare l'uso di alcol e droghe alla guida, promuovendo interventi più efficaci per proteggere la comunità e ridurre incidenti stradali legati a comportamenti irresponsabili.

La sicurezza stradale compie un ulteriore passo in avanti, a seguito del voto del Consiglio comunale di Bondeno nel quale è stata approvata la convenzione che riguarda la possibilità di una collaborazione tra la polizia locale dell'Alto Ferrarese e la polizia locale di Cento, allo scopo di

