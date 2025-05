Contrasto alla dispersione | se il figlio non frequenta la scuola la famiglia non riceverà l’Assegno di inclusione Con infografica

Il nuovo decreto collegato all'Assegno di Inclusione (Adi) sancisce un'importante iniziativa contro la dispersione scolastica: le famiglie con figli che non frequentano la scuola vedranno bloccata l'erogazione del sussidio. Questa misura, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge n. 48/2023, mira a incentivare la partecipazione scolastica e favorire l'inclusione sociale dei minori. Scopri di più attraverso la nostra infografica.

In arrivo un nuovo decreto con il quale si collegherà l'erogazione dell'Assegno di inclusione (Adi) alla frequenza scolastica dei minori presenti nel nucleo familiare. La misura dà attuazione all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 482023, convertito con modifiche dalla legge n. 852023.

