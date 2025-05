Conto alla rovescia per il Festival della carne di cane di Yulin L’Oipa | “Mailbombing contro la crudeltà”

Il Festival della Carne di Cane di Yulin, che coincide con il solstizio d’estate, suscita accese polemiche per la sua celebrazione del consumo di carne canina. L'OIPA si impegna a denunciare la brutalità di questa pratica, invitando a una mobilitazione mondiale tramite un'azione di mailbombing per sollecitare leggi più incisive a tutela degli animali. Scopri di più su questa cruenta tradizione e sugli sforzi per il cambiamento.

Il Festival di Yulin, in Cina, celebra il solstizio d’estate con il consumo di carne di cane. L’Oipa denuncia la crudeltà verso animali spesso rubati e uccisi brutalmente e sollecita leggi più efficaci a tutela degli animali attraveso un'azione coordinata di mailbombing... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Conto alla rovescia per il Festival della carne di cane di Yulin. L’Oipa: “Mailbombing contro la crudeltà”

Cosa riportano altre fonti

Conto alla rovescia per il Festival della carne di cane di Yulin. L'Oipa: Mailbombing contro la crudeltà; A Scorzè quattro giorni di divertimento all’insegna della solidarietà; Maggiolata: conto alla rovescia per l’edizione 2025. Il presidente Giani all’inaugurazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scatta il conto alla rovescia per il Festival di Trento 2025 - Grandi eventi. Al via il 22 maggio la rassegna con 650 grandi protagonisti. Giovani al centro della scena grazie alla call «Le voci del domani» ... 🔗Si legge su msn.com

A Scorzè quattro giorni di divertimento all’insegna della solidarietà - Conto alla rovescia per AperiCuore, il festival organizzato da AperIGiovani di Trebaseleghe: quattro giorni di musica, cibo e solidarietà che si svolgeranno a Scorzè, in Piazza Donatori di Sangue, dal ... 🔗Lo riporta veneziatoday.it

Food&Science Festival, conto alla rovescia per la 9/a edizione - (ANSA) - MILANO, 17 APR - Torna a Mantova, dal 16 al 18 maggio, il Food&Science Festival. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame - Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova ... 🔗Si legge su altoadige.it