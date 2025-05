Continuano i raid su Gaza i parenti degli ostaggi | basta guerra

I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza proseguono senza sosta, con tragiche conseguenze per la popolazione civile, come dimostrato dal recente attacco a una scuola che ospitava sfollati. In questo contesto, cresce il coro di proteste sia in Israele che a livello internazionale, con i parenti degli ostaggi che esprimono un forte appello al governo di Netanyahu: basta guerra e violenza.

Tel Aviv, 27 mag. (askanews) - Mentre i bombardamenti israeliani sulla Striscia continuano giorno dopo giorno - uno dei più recenti ha colpito una scuola che accoglieva sfollati uccidendo decine di persone - si alzano sempre più voci che chiedono al governo di Netanyahu di fermarsi. Non lo chiede solo la comunità internazionale, ma anche una parte dei cittadini israeliani, con i parenti degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre in prima linea. Gil Dickmann partecipa all'ennesima manifestazione di protesta, davanti al ministero della Difesa a Tel Aviv. Sua cugina Carmela Gat è fra i rapiti morti nella Striscia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Continuano i raid su Gaza, i parenti degli ostaggi: basta guerra

