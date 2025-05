Continuano gli incontri organizzati dal Centro disturbi cognitivi per le demenze

Giovedì alla Casa di Riposo Orsi Mangelli di Forlì proseguono i "Gruppi psicoeducativi per famigliari", un'iniziativa del Centro disturbi cognitivi per le demenze dell’Unità Operativa di Geriatria, diretta dal dottor Giuseppe Benati. Organizzati in collaborazione con l’associazione Rete Magica, questi incontri offrono supporto e formazione ai familiari, contribuendo a migliorare la gestione delle demenze e a favorire una rete di sostegno nella comunità.

Continuano giovedì alla Casa di Riposo Orsi Mangelli di Forlì, i "Gruppi psicoeducativi per famigliari", organizzati dal Centro disturbi cognitivi per le demenze dell’Unità Operativa di Geriatria di Forlì, diretta dal dottor Giuseppe Benati, in collaborazione con l’associazione Rete Magica e con... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Continuano gli incontri organizzati dal Centro disturbi cognitivi per le demenze

Su questo argomento da altre fonti

Appuntamenti al CDD; Il clima consuma i ghiacciai e porta siccità; E' in atto un colpo di stato strisciante in Israele?, a Sanremo conferenza con Raphael Luzon (Foto). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riorganizzazione raccolta rifiuti in centro storico: il calendario degli incontri pubblici organizzati da Comune e Sei Toscana - Gli incontri fanno parte ... di raccolta differenziata e il centro storico di Siena sia più pulito e più vivibile”. Sono sei gli appuntamenti in programma, organizzati in fasce orarie differenti. 🔗sienafree.it scrive

Raccolta differenziata: continuano gli incontri a Castellammare di Stabia - Raccolta differenziata, continuano gli incontri con l’amministrazione ... in piazza Fontana Grande per incontrare i cittadini del centro antico e dell'acqua della Madonna. 🔗Lo riporta msn.com

CONTINUANO gli «Incontri al Caffé del Poggio» organizzati dalla ... - CONTINUANO gli «Incontri al Caffé del Poggio» organizzati dalla «Fondazione Montanelli Bassi» in collaborazione con «Fucecchio Riscopre» e il circolo Mcl. Il secondo incontro è giovedì ... 🔗lanazione.it scrive