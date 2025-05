Conti in ordine e investimenti in crescita | approvato il rendiconto 2024

Il Comune di Francavilla Fontana celebra un bilancio positivo per il 2024, con conti in ordine e investimenti in crescita. L'approvazione del rendiconto di gestione ha rivelato un risultato di amministrazione di 23.889.976,15 euro, confermando una solida situazione economico-finanziaria che promette nuove opportunitĂ di sviluppo per la comunitĂ . Scopriamo i dettagli di questo importante traguardo.

