conte va via da trionfatore e senza sbattere la porta il finale migliore tra lui e de laurentiis gazzetta

Antonio Conte chiude la sua avventura al Napoli con un successo e senza polemiche, segnando la conclusione di un capitolo importante. Mentre il tecnico si prepara a tornare alla Juventus, il suo rapporto con il presidente De Laurentiis si mantiene positivo. Nel contesto di questo passaggio di consegne, Massimiliano Allegri si insedia al Napoli, pronto a scrivere una nuova storia. Scopriamo i dettagli di questo scossone nel calcio italiano.

Conte va via da trionfatore e senza sbattere la porta, il miglior finale tra lui e De Laurentiis (Gazzetta) Tra il Napoli e Antonio Conte è finita, come ormai hanno compreso anche i più duri di comprendonio. Conte andrà alla Juventus, Allegri al Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D'Angelo, si sofferma sulle modalità dell'addio. Addio gestito come meglio non si sarebbe potuto dai due protagonisti. Parole al miele alla cena dello scudetto, oggi l'incontro romano e poi i saluti. Ciascuno andrà per la sua strada. Scrive la Gazzetta: Tra tanti modi per dirsi addio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno scelto quello migliore: il dialogo...

