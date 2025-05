Conte sull’incontro col Papa | Ha parlato sempre di squadra è la cosa giusta lavorare sempre sul concetto di squadra

Il Napoli è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV stamani alle 10 circa, dopo la festa scudetto di ieri con i bus scoperti in città. Ai microfoni di Vatican News parla l’allenatore del Napoli Antonio Conte: La visita dal Papa? «Molto emozionante, sono giornate che rimangono dentro di te per tutta la vita. Siamo molto contenti di essere venuti con i ragazzi e lo staff a salutarlo, vogliamo un gran bene al Papa. Ha parlato sempre di squadra, di fare le cose di squadra, in armonia, puntando sul collettivo e mai sull’individualità: è la cosa giusta lavorare sempre sul concetto di squadra, sul fare le cose assieme e non lasciare solamente ad uno il lavoro» Leggi anche: Papa Leone XIV accoglie il Napoli: «La stampa dice che sono romanista, ma non è tutto vero ciò che scrivono» L'articolo Conte sull’incontro col Papa: «Ha parlato sempre di squadra, è la cosa giusta lavorare sempre sul concetto di squadra» il Napolista... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte sull’incontro col Papa: «Ha parlato sempre di squadra, è la cosa giusta lavorare sempre sul concetto di squadra»

