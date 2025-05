Conte si è preso due giorni di tempo massimo tre per decidere Sky Sport

Antonio Conte ha richiesto due o al massimo tre giorni per prendere una decisione sulla sua futura collaborazione, come riportato da Sky Sport. Massimo Ugolini, in collegamento da Roma, fornisce aggiornamenti sull'incontro tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis, rivelando che non si è giunti alla separazione tanto attesa, ma si è svolto un confronto significativo.

Conte si è preso due giorni di tempo massimo tre per decidere (Sky Sport) Massimo Ugolini in collegamento da Roma dove si è svolto l’incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte. Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini inviato di Sky Sport: «Non è arrivata la separazione che tutti attendevano, il confronto è durato quattro ore. Le parti si sono confrontate. Conte ha espresso il proprio punto di vista sul club, lo stesso ha fatto il presidente che ha mostrato grande apertura su un mercato di primo livello come conferma l’imminente arrivo di De Bruyne. Antonio Conte si è preso due tre giorni di tempo prima di sciogliere le riserve e avere prospettiva definitiva sul suo futuro che potrebbe essere al Napoli o da un’altra parte... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte si è preso due giorni di tempo massimo tre per decidere (Sky Sport)

Cosa riportano altre fonti

Conte alla Juve, la verità a giorni: il segreto di Pulcinella e l’opzione B; Conte e il premio scudetto: quanto ha guadagnato l’allenatore del Napoli; Caso Paragon, Mediterranea: Due capomissione spiati dal 2019, vogliono costruire montature giudiziarie contro di noi; Parma-Napoli 0-0, gli highlights: tre pali per Conte, ma resta 1° in classifica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Conte si è preso due giorni di tempo massimo tre per decidere (Sky Sport) - Ugolini: «Conte non avrebbe alcun accordo con altri club e anche questo è emerso nella riunione. Adl ha assicurato un mercato di primo livello» ... 🔗Lo riporta ilnapolista.it

Pagina 2 | Conte alla Juve, la verità a giorni: il segreto di Pulcinella e l’opzione B - La società bianconera scatta alla caccia del nuovo tecnico: la situazione potrebbe risolversi entro la fine della settimana ... 🔗Lo riporta tuttosport.com

Conte alla Juve, la verità a giorni: il segreto di Pulcinella e l’opzione B - Archiviata questa stagione, eccone iniziarne una molto più breve, quella in cui verrà scelto il prossimo allenatore: la verità dovrebbe e potrebbe arrivare entro questa settimana. Forse anche meno, so ... 🔗Secondo msn.com

Conte e la sua fuga dopo due giorni di ritiro #conte #juventus #allegri