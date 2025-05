Conte-Napoli summit a Roma | verso la permanenza del tecnico almeno per un altro anno

Il summit decisivo tra Antonio Conte e i dirigenti della SSC Napoli si è concluso a Roma, svelando le intenzioni del club di confermare il tecnico per un altro anno. Dopo aver guidato la squadra alla conquista del quarto Scudetto, il secondo in tre anni, le discussioni si sono concentrate su un futuro promettente per il Napoli, segnando un possibile prolungamento della collaborazione con Conte.

ROMA, 27 MAGGIO 2025 – Si è concluso nel pomeriggio a Roma il lungo summit durato oltre tre ore tra Antonio Conte e i vertici della SSC Napoli per decidere il futuro del tecnico dopo la conquista del quarto Scudetto, il secondo negli ultimi tre anni per il club azzurro. L’incontro si è svolto nella residenza del presidente Aurelio De Laurentiis, con la presenza dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli, del direttore sportivo Giovanni Manna e di Edoardo De Laurentiis, figlio del patron. A un certo punto della riunione si sono aggiunte anche le mogli del tecnico e del presidente, in un contesto che ha assunto anche tratti familiari... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Conte-Napoli, summit a Roma: verso la permanenza del tecnico almeno per un altro anno

