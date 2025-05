Conte | Meloni a Confindustria megalomane Vende solo chiacchiere è totalmente scollata dalla realtà

Nell'ultimo incontro con Confindustria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esortato gli imprenditori a "pensare in grande". Tuttavia, critiche si sono sollevate riguardo alla sua visione, con il presidente dell'associazione che accusa Meloni di megalomania e di essere distante dalla realtà dei problemi economici italiani, tra cui il calo della produzione e l'innalzamento dei costi energetici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice agli imprenditori di "pensare in grande"? "Lei è molto megalomane perché dopo 26 mesi di tracollo della produzione, dopo il caro bollette ed il caro energia dice agli imprenditori 'pensate in grande' ma li fa agire in piccolo". A dirlo è il presidente del M5s Giuseppe Conte, prima di partecipare a Roma, alla presentazione del libro Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco pescatore di Dario Vassallo. La realtà è che questo Paese sta andando alla deriva, grazie all'incapacità di questo governo. Vende solo chiacchiere, è completamente scollata dalla realtà che vive il Paese"...