Conte L’Italia stenta a prendere le distanze da Netanyahu

In un acceso dibattito sulla situazione a Gaza, il leader del M5s, Giuseppe Conte, non esita a definire la crisi un "genocidio", sottolineando che la sofferenza della popolazione dura da 19 mesi. La posizione dell'Italia riguardo a Netanyahu e alla sua politica sta sollevando interrogativi sul ruolo del Paese nel conflitto israeliano-palestinese.

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che accade a Gaza non si verifica da una settimana, ma da 19 mesi ogni giorno: noi lo stiamo denunciando perchè si tratta di uno sterminio, non c’è altra parola che genocidio per descriverlo”. A dirlo è il leader del M5s Giuseppe Conte a E’ sempre Cartabianca su Retequattro. “ Abbiamo un governo criminale di Netanyahu, che è responsabile con tutti i suoi ministri che ancora non si accontentano – prosegue Conte – Con le bombe hanno distrutto scuole, ospedali e presidi sanitari e ucciso 60mila persone. Gli Stati Uniti continuano a coprirli sia politicamente che militarmente, l’Italia non ha chiuso nuovi contratti per la vendita di armi a Israele ma con quelli vecchi continuano a inviare forniture: io nel 2021 avevo interrotto le forniture a Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita per le violazioni del diritto internazionale in Yemen... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Conte “L’Italia stenta a prendere le distanze da Netanyahu”

