Conte Juventus Sabatini è sicuro | Antonio troverà una situazione disastrata da due anni di mercati giuntoliani ma… Il giornalista è convinto

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini analizza la situazione attuale della Juventus, mettendo in luce le sfide che Antonio Conte potrebbe affrontare, a causa di due anni di mercati disastrati sotto la gestione Giuntoli. Sabatini esprime fiducia nelle capacità di Conte, descrivendolo come l'allenatore giusto per risollevare le sorti del club bianconero in un momento difficile.

Sabatini e' sicuro, Conte alla Juventus, Allegri al Napoli, critiche a Giuntoli, squadra fatta male