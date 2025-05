Conte Juventus l’allenatore pronto a ripensarci dopo la festa scudetto del Napoli? Il retroscena delle ultimissime ore

Dopo la scintillante festa scudetto del Napoli, si intensificano le voci sul futuro di Antonio Conte alla Juventus. L'allenatore salentino, protagonista di retroscena sorprendenti nelle ultime ore, sembra pronto a riconsiderare la sua posizione. Scopriamo insieme gli sviluppi e le motivazioni che potrebbero influenzare questa potenziale svolta.

Conte Juventus, l’allenatore pronto a ripensarci dopo la festa scudetto del Napoli? Il retroscena delle ultimissime ore sul futuro del tecnico salentino. Direttamente da Napoli, lì dove ieri si sono tenuti i festeggiamenti per il quarto scudetto della squadra campana, arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Tuttosport giocatori e membri del club avrebbero provato in più circostanze a convincere Conte, che però non sembra voler tornare indietro sui suoi passi. Ritiene che i tempi per lasciare il club di De Laurentiis e iniziare una nuova avventura alla Juve siano già maturi... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, l’allenatore pronto a ripensarci dopo la festa scudetto del Napoli? Il retroscena delle ultimissime ore

FUTURO ALLA JUVE? CONTE RISPONDE IN CONFERENZA