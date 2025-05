Conte Juventus | C’è il gradimento per tornare in panchina i bianconeri vogliono andare fino alla fine Retroscena e ultimissimi dettagli

Antonio Conte potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus, con segnali di gradimento da parte della dirigenza bianconera. Dopo un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, emergono nuovi dettagli sul futuro dell’allenatore. Scopriamo insieme le ultime novità e i retroscena che potrebbero influenzare la decisione finale.

Conte Juventus: «C’è il gradimento per tornare in panchina, i bianconeri vogliono andare fino alla fine». Ecco cosa succede. Emergono novità sul futuro di Antonio Conte dopo l’incontro avvenuto oggi con il presidente Aurelio De Laurentiis. A parlarne è stato Alfredo Pedullà, svelando gli ultimi aggiornamenti sul possibile ritorno del tecnico salentino sulla panchina bianconera. PAROLE – «Incontro già programmato con De Laurentiis, rapporto straordinario, non ci sarà rottura. Io resto dell’idea che la Juve vuole andare fino alla fine, ha il gradimento di Conte, poi i colpi di scena sono dietro l’angolo ma non penso ci debba essere una pausa di riflessione per la festa Scudetto ecc... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus: «C’è il gradimento per tornare in panchina, i bianconeri vogliono andare fino alla fine». Retroscena e ultimissimi dettagli

