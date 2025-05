Conte Juve quando verrà presa la decisione definitiva sul futuro | cosa filtra dopo l’incontro con De Laurentiis Ultimissime

L'incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a Roma ha lasciato molte incertezze sul futuro del tecnico alla Juventus. Dopo oltre tre ore di colloquio, le parti hanno deciso di prendersi ulteriore tempo per riflettere. In questo articolo, analizziamo gli ultimi aggiornamenti e le prospettive per il futuro di Conte nella panchina bianconera.

Conte Juve, ecco quando verrà presa la decisione sul futuro: gli ultimi aggiornamenti sul tecnico dopo l'incontro di oggi. Conte e De Laurentiis si sono presi altro tempo: dopo l'incontro di oltre tre ore, avvenuto a Roma, non è arrivata la decisione definitiva dell'allenatore sul suo futuro. Come riportato da Sky Sport, continuano le riflessioni tra le parti: c'è la volontà di prendere del tempo sulle esigenze dell'allenatore e sulle visioni del club. Non c'è ancora una rottura tra Conte ed il Napoli. La decisione, in ogni caso, è imminente e potrebbe arrivare nelle prossime ore o al massimo giorni...

