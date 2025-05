Conte Juve Paganini fa luce sul suo futuro | Ecco perché tornerà a Torino è questo il motivo Lo sta spingendo anche…

Nel dibattito sul futuro di Antonio Conte, Paolo Paganini offre nuovi spunti. Attraverso un post sul suo profilo X, il giornalista approfondisce le ragioni che potrebbero spingere l'allenatore ex Juventus a tornare a Torino, svelando dettagli interessanti sulla situazione attuale e le possibili evoluzioni. Scopriamo insieme le sue affermazioni.

Conte Juve, Paolo Paganini ha scritto questo messaggio sul futuro del tecnico del Napoli. Di seguito riportate le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha scritto questo messaggio legato al futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina della Juve per un possibile ritorno in bianconero. Di seguito riportate le sue parole sul tecnico del Napoli. #AntonioConte alla fine tornerà alla #Juventus. Vuole tornare lui per una rivincita personale, vuole tornare la famiglia a Torino, lo sta “spingendo” anche #Chiellini. #Giuntoli avrà un incontro in settimana forse a Montecarlo con il manager di #David — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 27, 2025 PAROLE – «Antonio Conte alla fine tornerà alla Juventus... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Paganini fa luce sul suo futuro: «Ecco perché tornerà a Torino, è questo il motivo. Lo sta spingendo anche…»

