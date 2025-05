Conte Juve | incontro terminato con De Laurentiis Tre ore di summit ecco come è andata e cosa filtra sul futuro dell’allenatore

Un intenso incontro di tre ore tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha avuto luogo, gettando luce sul futuro dell'allenatore del Napoli. Al termine del summit, di cui emergono già le prime indiscrezioni, le opinioni sembrano divise. Scopriamo i dettagli e le eventuali implicazioni per la Juventus e il tecnico.

Conte Juve: incontro finito con De Laurentiis. Com’è andata: tutti gli aggiornamenti sul tecnico del Napoli. Cosa filtra. Dopo un faccia a faccia di circa tre ore a casa di Aurelio De Laurentiis, terminato verso le ore 17:00, si è concluso il summit tra la dirigenza del Napoli ed Antonio Conte. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma le parti hanno discusso a lungo e si sono prese del tempo per riflettere. A riportarlo è Sky Sport: la volontà reciproca è quella di approfondire le rispettive esigenze. L’incontro, dunque, non si è rivelato ancora decisivo per l’obiettivo della Juventus per la panchina... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com