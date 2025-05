Conte Juve Giacomo Ferri avvalora l’ipotesi di questo binomio | I bianconeri lo avevano già cercato l’anno scorso Se lui andrà via lo farà solo per…

In un'intervista rilasciata a TMW Radio, Giacomo Ferri analizza le voci che circolano attorno a Antonio Conte e al possibile addio al Napoli. Secondo Ferri, il tecnico leccese ha già un piano in mente nel caso lasciasse il club partenopeo, alimentando le speculazioni su un suo possibile approdo alla Juventus, società che lo aveva cercato anche nell'ultima stagione.

