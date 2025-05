Conte Juve Gazzetta la separazione col Napoli è già scritta! In giornata il summit a Roma con De Laurentiis | c’è uno scenario

Antonio Conte è sempre più al centro delle voci di mercato, con la sua separazione dal Napoli che sembra imminente. In giornata si terrà un summit a Roma con Aurelio De Laurentiis, destinato a chiarire il futuro del tecnico. Scopriamo insieme gli sviluppi cruciali di questa situazione e le possibilità che si aprono per il suo futuro nella Juventus.

Conte Juve (Gazzetta dello Sport), la separazione con il Napoli è già scritta! In giornata il summit a Roma con De Laurentiis: c’è uno scenario. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, allenatore che si è laureato venerdì sera campione d’Italia con il Napoli e che ormai da mesi è corteggiato con insistenza dalla Juve. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi ci sarà a Roma un summit tra il tecnico, il presidente De Laurentiis insieme all’ad Chiavelli e al ds Manna. La sensazione è che le parti si saluteranno in maniera cordiale, con ADL che a quel punto ripiegherà su Massimiliano Allegri... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com