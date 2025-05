Conte Juve Corriere dello Sera telefonata di Chiellini prima della festa scudetto col Napoli | gli ha ribadito che… Il retroscena

Un interessate retroscena emerge dalla telefonata di Chiellini con Antonio Conte, in vista della festa scudetto con il Napoli. Il dialogo rivela dettagli significativi sulla relazione tra i due, sottolineando il forte legame e le aspettative condivise. Scopriamo di più su questo scambio e la sua importanza per la Juventus e il suo recente trionfo.

