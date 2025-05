Conte Juve Bargiggia esce allo scoperto | Lascerà il Napoli nonostante l’incontro di oggi Ecco a cosa servono queste 48 ore di tempo

Nel dibattito sul futuro di Antonio Conte, il giornalista Paolo Bargiggia rivela che il tecnico del Napoli lascerà la squadra nonostante l'incontro odierno. Le prossime 48 ore risulteranno cruciali per chiarire la situazione. Scopriamo le parole di Bargiggia e le implicazioni per la Juve.

Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto questo messaggio legato al futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina della Juve per un possibile ritorno sulla panchina bianconera. Di seguito riportate le sue parole sul tecnico del Napoli. Antonio Conte lascerà il @sscnapoli per andare alla @juventusfc nonostante l'incontro di oggi con @ADeLaurentiis. Le 48 ore di tempo prese sono utili ad entrambi per ragioni diverse ma non dovrebbero spostare la sostanza delle cose...