Conte inseguito dai tifosi | folla al suo seguito dopo la cena Scudetto VIDEO

Dopo la cena Scudetto, Conte è stato praticamente “inseguito” dai tifosi: scene bellissime immortalate da un nostro video. Dopo la stupenda parata per la città di oggi, in cui due bus scoperti con staff e giocatori hanno sfilato per il lungomare, la festa della squadra è proseguita stasera in una sorta di cena-Scudetto. Il luogo scelto è stato il locale Riserva Rooftop a Via Manzoni, luogo suggestivo in cui la squadra ha potuto fare ancora festa in una sede più privata. La serata ha visto il discorso di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Antonio Conte, con qualche frase che è sembrata essere quasi un “saluto” anticipato... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it