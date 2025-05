Conte e De Laurentiis | nessuna decisione Aspetta anche il Milan

In un clima di attesa e incertezze, si è tenuto il primo incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli, con il Milan che osserva da vicino gli sviluppi. I movimenti sulla panchina potrebbero avere ripercussioni significative per entrambe le squadre. Scopriamo le ultime novità su questa intrigante situazione.

Primo incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli. Anche il Milan sarebbe interessato ai movimenti in panchina. Le ultime novità...

