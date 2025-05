Conte e De Laurentiis hanno preso tempo ma Conte andrà alla Juve e Allegri al Napoli Bargiggia

Dopo il colloquio tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, le indiscrezioni si intensificano: il tecnico del quarto scudetto potrebbe approdare alla Juventus, mentre Massimiliano Allegri potrebbe fare il percorso inverso, trasferendosi al Napoli. Nonostante i recenti sviluppi, Conte ha richiesto altre 48 ore per ponderare la sua decisione, alimentando le speculazioni sul futuro degli allenatori.

Dopo l'incontro di oggi tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l'allenatore del quarto scudetto, Antonio Conte, era apparso che la situazione fosse rientrata. Sky aveva parlato di dubbi, spiegando che il tecnico salentino aveva chiesto ancora 48 ore per decidere se restare o lasciare. Del resto accanto a lui, il mondo di Conte, tutti vogliono restare a Napoli. La moglie. La figlia. Oriali. Il vice Stellini. Oltre a qualche calciatore di peso come Lukaku e Di Lorenzo. Nessuno del suo entourage comprende la decisione di lasciare la città che in questo momento lo adora e dove tutti e quattro si trovano a meraviglia...

