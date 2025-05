Conte – De Laurentiis nulla è stato risolto si continua a riflettere Di Marzio

L'incontro odierno tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis non ha portato a soluzioni concrete, come riportato da Gianluca Di Marzio. Nonostante la presenza di figure chiave come la moglie di Conte e i vertici sportivi del club, le parti continuano a riflettere sulle questioni in sospeso. Resta dunque da vedere quali sviluppi seguiranno in questa situazione incerta.

Conte – De Laurentiis, nulla è stato risolto, si continua a riflettere (Di Marzio) Anche Gianluca Di Marzio scrive che l’incontro di oggi tra Conte e De Laurentiis (c’erano anche la moglie di Conte, l’amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Manna) non si è rivelato decisivo. Scrive Di Marzio: “Le parti si sono prese del tempo per riflettere. Nulla è stato risolto, si è discusso e c’è la volontà di continuare a riflettere sulle necessità di Conte e sulle esigenze del club”. A Sky scrivono: “situazione in stand-by, le parti si raggiorneranno”. Napoli, è finito l’incontro tra Conte, De Laurentiis e la dirigenza (Sky)... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte – De Laurentiis, nulla è stato risolto, si continua a riflettere (Di Marzio)

