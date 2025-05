Conte De Laurentiis incontro terminato! L’allenatore ha lasciato la casa del presidente del Napoli Tutte le novità sul suo futuro

Antonio Conte ha appena concluso un incontro cruciale con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Le speculazioni sul futuro del tecnico si intensificano in seguito a questo faccia a faccia. Secondo le ultime notizie diffuse da Sky Sport, il meeting è terminato intorno alle 17:00, ma le informazioni sulla sua esito rimangono scarse. Scopriamo insieme cosa potrebbe significare per il futuro di Conte e del Napoli.

Conte De Laurentiis, incontro terminato! Cosa filtra sul futuro del tecnico del Napoli dopo il faccia a faccia di oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, verso le ore 17:00 è terminato l’incontro tra la dirigenza del Napoli ed Antonio Conte. Sono usciti pochi minuti dopo da casa del presidente Aurelio De Laurentiis prima il figlio Edoardo e poi nella macchina dietro Antonio Conte, insieme alla moglie, e Giovanni Manna. Si attendono ora aggiornamenti sull’esito dell’incontro: attende anche la Juventus. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte De Laurentiis, incontro terminato! L’allenatore ha lasciato la casa del presidente del Napoli. Tutte le novità sul suo futuro

