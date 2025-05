Antonio Conte, in procinto di firmare con De Laurentiis, sembra ora ripensare alla sua scelta, influenzato dalla famiglia e dai collaboratori Oriali e Stellini, che desiderano restare. Nel frattempo, il Milan si prepara a contattare Allegri, creando un vortice di incertezze nel panorama calcistico. La questione si complica, e le dinamiche affettive giocano un ruolo cruciale nelle decisioni dei grandi allenatori.

Conte ci sta ripensando. Moglie, figlia, Oriali e Stellini vogliono rimanere. Intanto il Milan chiama Allegri Tanto tuonò che non piovve. Mai sottovalutare la mozione degli affetti. La forza del minimalismo. Antonio Conte, entrato a casa De Laurentiis con la penna pronta per firmare la risoluzione del contratto, ne è uscito con un nulla di fatto. Si è preso un giorno, massimo due, per decidere cosa fare. Accanto a lui, il mondo di Conte, tutti vogliono restare a Napoli. La moglie. La figlia. Oriali. Il vice Stellini. Oltre a qualche calciatore di peso come Lukaku e Di Lorenzo. Nessuno del suo entourage comprende la decisione di lasciare la città che in questo momento lo adora e dove tutti e quattro si trovano a meraviglia...