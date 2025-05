Conte alla Juventus Platini smorza l’entusiasmo | Bello ma…

La possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus sta suscitando grande entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Tuttavia, Michel Platini, leggenda juventina, ha smorzato gli entusiasmi, esprimendo alcune considerazioni sul tema. Le sue dichiarazioni offrono uno spunto di riflessione sulla reale fattibilità di questa reunion e sulla direzione futura del club torinese.

La leggenda bianconera ha commentato il possibile ritorno del tecnico leccese a Torino, smorzando gli entusiasmi: le dichiarazioni In casa Juventus non si attende altro: il ritorno di Antonio Conte sulla panchina in vista della prossima stagione. Dopo la grande conquista dello scudetto con il Napoli, nella sorpresa generale, il condottiero salentino è pronto a tornare nella sua vera casa. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se De Laurentiis riuscirà a convincerlo a restare, ma il patron si è già tutelato chiamando Max Allegri. Nessuna spaccatura violenta, solo diverse visioni sul prossimo mercato che attende il Napoli in estate... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte alla Juventus, Platini smorza l’entusiasmo: “Bello ma…”

