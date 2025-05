Conte alla Juve Trevisani solleva un grande dubbio | Siamo sicuri che rispetto al Napoli potrà succedere questa cosa?

Nel corso della trasmissione Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha sollevato interrogativi sul possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Le sue dichiarazioni mettono in luce dubbi e scenari futuri, specialmente in relazione ai confronti con il Napoli. L’articolo esplora le implicazioni di queste affermazioni e il contesto attuale del club bianconero.

Conte alla Juve, Trevisani ha parlato a Pressing del futuro dell’allenatore, accostato ad un ritorno in bianconero. Le sue dichiarazioni. A Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così del futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina della Juve per un possibile ritorno in bianconero. Di seguito riportate le sue parole sul tecnico del Napoli. PAROLE – «Il Napoli, dopo aver ceduto Kvaratskhelia senza prendere nessuno e cedendo Osimhen a breve, avrà a disposizione tantissimi soldi. Siamo sicuri che Conte potrà investire di più alla Juventus rispetto al Napoli?». LEGGI ANCHE: Conte Juve: incontro terminato con De Laurentiis... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte alla Juve, Trevisani solleva un grande dubbio: «Siamo sicuri che rispetto al Napoli potrà succedere questa cosa?»

Su questo argomento da altre fonti

Trevisani su Conte: "Siamo sicuri che possa spendere di più alla Juve che al Napoli?" - Trevisani su Conte: 'Siamo sicuri che possa spendere di più alla Juve che al Napoli?' Nel corso della puntata di oggi di Pressing, un tema caldo è quello legato al futuro di Antonio Conte. Fresco di s ... 🔗Secondo informazione.it

PRESSING - Trevisani: "Se fossi in Conte non sarei così sicuro di andare alla Juventus" - Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto a Pressing su Canale 5: "La trattativa Juve-Conte c’è ed è molto ben avviata, ma ci sono questioni da sistemare. Il Napoli vendendo Kvara e non comprando ... 🔗Segnala napolimagazine.com

Trevisani sentenzia: «Per la Juve non va bene non superare i 70 punti. Probabilmente senza l’infortunio di Bremer…» - Trevisani sentenzia sulla stagione della Juventus in vista dell’ultimo match: tutte le dichiarazioni Riccardo Trevisani ha analizzato a Sport Mediaset il momento della Juve e l’importanza di qualifica ... 🔗Come scrive juventusnews24.com

Juve, inchiesta Prisma rinviata al 10 maggio