Consulente col porto d’armi ritirato Lollobrigida minaccia querele | Non lavora con noi Le foto e i post dell’uomo dicono il contrario

Francesco Lollobrigida, protagonista di un acceso dibattito sulla riforma della legge 157/92, torna al centro delle polemiche. Un consulente con il porto d'armi ritirato minaccia querele dopo le apparenti discrepanze tra le sue affermazioni e l'attività pubblicata. Nel frattempo, il disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica solleva tensioni, promettendo di rimodellare le norme sulla caccia a favore di un accesso più liberale.

Dieci giorni fa ilFattoQuotidiano.it ha pubblicato in esclusiva le bozze del disegno di legge, targato Francesco Lollobrigida, sulla tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Si tratta della riforma che punta a stravolgere la 15792, liberalizzando la caccia a svantaggio delle aree protette, della biodiversità del Paese, degli animali – di cui si vuole far strage – e dell’ incolumità delle persone che frequentano boschi, campagne e – addirittura – spiagge. Qualche giorno dopo, ilFatto.it ha scoperto che tra i consulenti del ministero c’è Gennaro Barra, responsabile caccia di Fratelli d’Italia per la Regione Campania... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Consulente col porto d’armi ritirato, Lollobrigida minaccia querele: “Non lavora con noi”. Le foto e i post dell’uomo dicono il contrario

