Consorzi di bonifica si decide sulla rottamazione Protesteranno gli agricoltori E intanto i giudici annullano le cartelle

I consorzi di bonifica si trovano al centro di un acceso dibattito sulle cartelle esattoriali, con agricoltori pronti a protestare. La riunione dei capigruppo di maggioranza, rinviata a questa mattina, è cruciale per affrontare la questione della rottamazione, mentre i giudici intervengono annullando alcune cartelle. La situazione si fa sempre più complessa e urgente.

È stata rinviata a questa mattina la riunione dei capigruppo di maggioranza incentrata sul tema delle cartelle del Consorzio di bonifica. Il protrarsi, ieri mattina, della Commissione...

