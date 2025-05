Consiglio permanente CEI card Zuppi | urgenza pace dignità vita e lavoro

Durante il Consiglio Episcopale Permanente a Roma, il Cardinale Zuppi e i vescovi italiani si confrontano su temi cruciali come la pace, la dignità della vita e la precarietà del lavoro. Con un'udienza fissata per il 17 giugno dal Papa, l'incontro segna un momento di riflessione e impegno collettivo per affrontare le sfide sociali attuali. Il servizio di Nicola Ferrante offre un'analisi di questo importante evento.

Al centro dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, riunito a Roma, l'urgenza della pace, ma anche la dignità della vita e la precarietà del lavoro. Il 17 giugno l'udienza da Papa Leone con tutti i vescovi italiani. Servizio di Nicola Ferrante.

