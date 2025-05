Consiglio permanente Cei Card Zuppi | umanità ha bisogno di pace

Il cardinale Matteo Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente straordinario dei vescovi italiani, sottolinea l'urgenza per l'umanità di raggiungere la pace. In un contesto globale instabile, il suo intervento invita a riflettere sull'importanza della espiritualità e dell'unità per affrontare le attuali sfide. Servizio di Nicola Ferrante.

L’umanità ha bisogno di pace. Lo ribadisce il cardinale Matteo Zuppi aprendo i lavori del Consiglio Permanente straordinario dei vescovi italiani. Servizio di Nicola Ferrante Consiglio permanente Cei. Card. Zuppi: umanità ha bisogno di pace TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Consiglio permanente Cei. Card. Zuppi: umanità ha bisogno di pace

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sessione straordinaria del Consiglio Permanente; Cei, il 27 maggio il Vescovo Palmieri prenderà parte alla sessione straordinaria del Consiglio permanente; Il 17 giugno Papa Leone incontra la Conferenza Episcopale Italiana. E martedì si riunisce il Consiglio Permanente; Dalle diocesi, i vescovi italiani e la prima udienza con Papa Leone XIV. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Consiglio permanente: card. Zuppi, “gratitudine al Papa per l’udienza concessa alla Cei il 17 giugno” - “L’unità è uno dei temi principali indicatici dal nuovo Papa”. Lo ha sottolineato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’introduzione al Consiglio permanente dei ve ... 🔗agensir.it scrive

Consiglio permanente: card. Zuppi, “dare completa attuazione alla legge sulle cure palliative” - “Le recenti sentenze con le quali la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sulla vita umana al suo sorgere e nella fase conclusiva non conducano a soluzioni legislative che finiscono col ridim ... 🔗Lo riporta agensir.it

Consiglio permanente: Zuppi, “Chiesa al servizio della pace” - Oggi è in corso fino alle 16.30, a Roma, presso la sede della Cei, la riunione del Consiglio Episcopale Permanente in sessione straordinaria.Dopo l’Introduzione del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di ... 🔗Scrive toscanaoggi.it

Consiglio permanente Cei. Card. Zuppi: umanità ha bisogno di pace