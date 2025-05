Consiglio Comunale tra le fila del Pd subentra il 28enne Mattia Gualdi

Mattia Gualdi, imprenditore di 28 anni, è il nuovo consigliere del Partito Democratico nel Consiglio comunale, subentrando a Andrea Bosi, recentemente nominato amministratore unico di Amo, l’agenzia per la mobilità di Modena. La surroga è stata approvata all’unanimità, segnando così un'importante fase di rinnovamento all'interno del consiglio.

Mattia Gualdi, 28 anni, imprenditore, è il nuovo consigliere del Pd che subentra in Consiglio comunale al dimissionario Andrea Bosi, nominato nuovo amministratore unico di Amo, l'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena. La surroga è stata approvata all'unanimità in...

