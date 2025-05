Consiglieri regionali da 50 a 40 | la tesi del prof Follieri il no alla riduzione e il rischio ricorsi

La VII Commissione, guidata da Joseph Splendido, ha bocciato la proposta di ridurre il numero dei consiglieri regionali da 50 a 40, sostenuta dal prof. Follieri. Questo parere negativo si basa sulla mancanza dei tre/quarti di voti necessari per modificare l'articolo 24 dello Statuto della Regione Puglia, sollevando preoccupazioni riguardo a possibili ricorsi legali in caso di approvazione della legge.

