Conners stagione 7 | il deludente epilogo di un personaggio di roseanne

Nella settima stagione di "The Conners", il viaggio di un personaggio iconico di "Roseanne" si conclude in modo deludente, evidenziando le criticità della serie. Nonostante gli sforzi per affrontare i limiti della narrazione e l'assenza di un protagonista definito, il risultato finale lascia gli spettatori insoddisfatti. Questo articolo esplora le problematiche di sviluppo del cast e delle trame, analizzando un epilogo che avrebbe potuto essere diverso.